Venerdì 22 Febbraio 2019, 06:35

Blitz dei finanzieri della sezione operativa navale di Salerno presso le sedi dei gestori dei pontili a molo Manfredi, zona Santa Teresa e zona Canottieri. I controlli, eseguiti negli ultimi due giorni, non sono ancora terminati ma proseguiranno con altre acquisizioni di documenti e verifiche sulle carte.Nel mirino della guardia di finanza sono finite le concessioni demaniali rilasciate ai gestori dei pontili. Secondo le ipotesi investigative non sarebbero stati pagati al Demanio i canoni di locazione anche se, quegli stessi pontili, sono stati poi affittati a prezzi «importanti» durante le ultime stagioni estive. Si tratterebbe, in alcuni casi, di concessioni datate e di prezzi anche alquanto bassi. Soprattutto rispetto alle somme poi effettivamente incassate. E non solo. In alcuni casi ci sarebbe anche una applicazione errata delle disposizioni contenute nelle concessioni stesse.