Salerno, blitz della polizia municipale contro un accampamento abusivo nei pressi della foce dell'Irno

Nuovo blitz della polizia municipale di Salerno contro bivacchi ed accampamenti abusivi. Dopo l'intervento di ieri nei pressi della foce i vigili sono intervenuto anche oggi lungo le sponde del fiume Irno all'altezza di via Eugenio Caterina.

«Anche in questo caso le donne e gli uomini della Polizia Municipale di Salerno - scrive il sindaco Vincenzo Napoli dal suo profilo Facebook - guidati dal capitano Mario Elia hanno, con il supporto di Salerno Pulita, hanno provveduto a liberare l'area da suppellettili, masserie, derrate alimentari, rifiuti. Nessuno è stato trovato all'interno dell'accampamento abusivo. Sono in corso ulteriori indagini per identificare i responsabili di una situazione molto preoccupante di degrado urbano, ambientale e sicurezza. Ha seguito l'operazione il Capo Staff Vincenzo Luciano. Proseguiremo l'intervento con la completa bonifica ambientale della zona. Ed interverremo in altri punti della città per criticità analoghe».