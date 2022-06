Blitz delle forze dell'ordine in litoranea: pusher arrestato

Blitz delle forze dell'ordine in litoranea tra Battipaglia, Eboli e Pontecagnano. Gli equipaggi della polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno controllato 341 persone ed hanno arrestato un pusher, con l'ausilio di un cane antidroga, che aveva nascosto stupefacenti nel bagno della sua abitazione e sono stati sequestrati 55 grammi di hashish. Un altro spacciatore è stato denunciato a piede libero ed era in possesso di hasihsh e marijuana. Complessivamente sono stati sequestrati circa 80 grammi di droga. Sono state effettuate sette perquisizioni due delle quali in esercizi commerciali mentre sono state elevate quattordici sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico. Controllate anche due prostitute e 245 veicoli. Individuati otto stranieri irregolari. In un bazar sono stati rinvenuti 2025 oggetti non conformi alle norme vigenti e sono stati sequestrati.