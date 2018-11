Venerdì 9 Novembre 2018, 07:05

«Quei cosi in testa dove l’hai presi fammi capire?»; «Li ho presi da te»; «Ti devo mandare all’ospedale, chi ti ha dato l’ordine? La Finanza ha fatto le foto, anche i carabinieri, anche le foto dell’appartamento. Se succede qualcosa a te metto in mezzo, ti sto avvertendo. Vedi dove buttare sti cosi, perchè la macchina ce l’ha la Scientifica»; «Non succede niente, non ti preoccupare». Il botta e risposta è tra Gennaro Vitolo e Natale Tipaldi. Il passaggio per gli inquirenti è cruciale, perché è la prova che identifica uno dei due uomini, Tipaldi, che lo scorso marzo rapinarono il supermercato “Sole 365”, a Nocera Superiore. Vitolo, preoccupato del fatto che l’amico per quel colpo abbia usato due caschi di sua proprietà, teme un suo coinvolgimento. Il colpo frutterà circa 15.000 euro. Solo Tipaldi sarà identificato. Anche la fidanzata del rapinatore improvvisato, dopo il colpo, si sfogherà con la zia, provando ulteriormente il coinvolgimento dell’uomo nell’episodio: «Ieri zia lo sai, il supermercato Sole a Nocera Superiore?»; «Eh»; «Eh, ha fatto la rapina la ieri»; «Uh possa buttare il sacco! Non ti mettere in questi guai a no, a zia». Quella sera furono in due a fare irruzione nel market. Il cassiere, minacciato con una pistola e colpito per due volte alla nuca, non potrà far altro che consegnare i soldi. I due rapinatori fuggirono in auto, una Peugeot, poi abbandonata e rinvenuta in seguito dai carabinieri. Quella rapina aveva uno scopo preciso, e cioè finanziare l’attività di spaccio, che per il gruppo dell’Agro procedeva a rilento, dopo il sequestro di stupefacente e soldi in contanti da parte dei carabinieri.