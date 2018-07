Giovedì 26 Luglio 2018, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fecero irruzione in una casa privata, senza mandato di perquisizione. Cercavano lo studio abusivo di un’estetista ma trovarono divani, piatti e giochi per bambini. Chiusa l’indagine, il pm Cantarella ha chiesto il rinvio a giudizio di due vigili urbani. La perquisizione non era autorizzata, fu un abuso ingiustificabile. Se ci sarà il processo, lo deciderà il gup il 2 ottobre prossimo. I due vigili sono accusati di falso ideologico e materiale, violenza privata e interferenza illecita in vita privata. Il pm nella nella richiesta di rinvio a giudizio ricorda la violazione dell’articolo 14 della Costituzione. La perquisizione non si poteva fare. I caschi bianchi inseguivano una semplice soffiata. Invece di cercare i riscontri abusarono della loro divisa. «Ho vissuto venti minuti di panico, è stato il pomeriggio più brutto della mia vita. La cosa che più mi ha ferito? Vedere i miei tre figli minori che piangevano e urlavano», dichiara la donna che si costituirà parte civile.