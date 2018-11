Lunedì 12 Novembre 2018, 06:40

Dopo il Bogart è toccato al Modo. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, il locale di via Antonio Bandiera è finito nel mirino delle forze dell’ordine che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno eseguito ispezioni in diversi locali della movida. I controlli al Modo, e a un altro locale non ancora reso noto, hanno portato alla denuncia dei proprietari e all’interruzione di tutte le attività all’arrivo dei militari del Nas. Le attività, portate avanti con l’ausilio di polizia municipale, ispettorato del lavoro, carabinieri della stazione di Mercatello e dei nucleo radiomobile e vigili del fuoco, si sono svolte in nottata e sono culminate con la denuncia dei titolari dei locali per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. In sostanza: il locale non era abilitato ad ospitare l’intrattenimento tipico del sabato sera. Mentre uno dei due locali se l’è cavata con una semplice denuncia e il blocco delle attività, al Modo è andata peggio perché – si legge nella nota stampa diffusa dalle forze dell’ordine – «si è proceduto al sequestro preventivo dell’intera attività a causa del numero esorbitante degli avventori».Come era accaduto nel caso del Bogart, con un lungo sfogo del patròn Maurizio Maffei, anche uno degli organizzatori della serata di sabato al Modo – la terza della nuova stagione – ha affidato ai social network uno sfogo per dire la sua su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica. «Competenti e non, pensate solo dietro cosa c’è, famiglie e opportunità di lavoro – lamenta Germano Porcaro - Una serata diversa creando un sano divertimento dove si mangiava, beveva e ballava. Target ben selezionato, locale fuori dal centro della città senza creare disturbo a nessuno in una zona con ampio parcheggio, uno storico ristorante prestato ad eventi. Al posto di aiutare, consigliare e avvisare voi cosa fate? Andate a chiudere con prepotenza».