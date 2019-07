Mercoledì 10 Luglio 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 10:17

Blitz dei carabinieri del Nas al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza. I controlli sono scattati ieri mattina e i militari, diretti dal maggiore Ferrara, hanno controllato il pronto soccorso e un deposito. Accertate carenze strutturali nei locali del pronto soccorso, e igieniche in un deposito. Individuati, inoltre, locali che necessitano di ritinteggiatura. Sono state trovate anche barelle e sedie a rotelle rotte, e farmaci non risposti negli armadietti idonei. In corso da parte dei militari del Nas, accertamenti riguardanti l’autorizzazione all’esercizio delle attività del pronto soccorso, ed emersa anche la mancanza del letto di rianimazione. Il blitz messo a segno dai carabinieri ieri mattina rientra in un’attività di controlli a tutela della salute dei cittadini che, nei prossimi giorni, saranno estesi ad altre strutture sanitarie della provincia di Salerno. Nelle prossime ore i risultati dei controlli verranno comunicati all’Asl di Salerno. Nei mesi scorsi l’entrata del pronto soccorso dell’ospedale era stata ristrutturata, con l’istallazione delle porte di vetro scorrevoli e la realizzazione di una sala d’attesa per i familiari dei degenti. Ma più volte erano state notate, dai degenti, suppellettili rotte, ovvero sedie a rotelle e barelle sgangherate.