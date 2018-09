Lunedì 17 Settembre 2018, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EBOLI - Topi in ospedale, la scena si ripete. La scoperta del secondo ratto risale ad alcuni giorni fa ed è stata immortalata in un video che sul web ha scatenato polemiche feroci e giudizi ironici. L’incursione si è verificata dopo il tramonto. Il topo viene scoperto da due operatori socio sanitari. Il ratto scoperto si era nascosto dietro una porta all’ingresso dell’ospedale. I due ausiliari hanno rincorso il topo per pochi metri, poi hanno circondano il roditore e lo hanno incastrano contro il muro. Attraverso un secchio giallo, il topo è stato bloccato. Chiuso il secchio, l’operatore è uscito dall’ospedale e si è sbarazzato del topo. Nelle immagini si vede chiaramente ogni fase dell’intervento. L’ospedale è riconoscibile. A destare preoccupazione è la presenza delle cucine dell’ospedale, posizionate al piano inferiore.