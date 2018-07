Giovedì 5 Luglio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 4 Luglio, 23:24

SCAFATI - È stata avvicinata, immobilizzata e palpeggiata da uno sconosciuto, che ha cercato poi di violentarla dopo averla costretta a seguirlo in una traversa. Fortunatamente lei, una studentessa di 24 anni, residente a Scafati, è riuscita a trovare la forza per reagire, divincolarsi e scappare via prima che fosse troppo tardi. È accaduto qualche giorno fa, in pieno giorno, in via Luigi Cavallaro, a Scafati. È stata la stessa 24enne a denunciare la tentata violenza dopo essersi presentata in lacrime negli uffici della locale tenenza dei carabinieri. Nonostante lo choc, la studentessa avrebbe raccontato tutto con estrema lucidità, fornendo ai militari tutte le informazioni utili per l’identificazione del «mostro». Sì, il mostro, perché l’individuo in questione non ha esitato a bloccare la ragazza in strada, a strattonarla per poi trascinarla in un vicolo, per abusare di lei. L’uomo si sarebbe anche abbassato i pantaloni per consumare la violenza, e ci sarebbe riuscito se la studentessa non avesse iniziato a sferrare calci contro quello sconosciuto, riuscendo alla fine a divincolarsi e a fuggire.