Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due giovani per detenzione di stupefacenti alle quattro circa di questa mattina nella zona del Trincerone Ferroviario. I poliziotti hanno notato un’autovettura con due persone a bordo. Alla vista della “pantera” il conducente dell’auto ha fatto una manovra sospetta e frettolosamente si è allontanato. Ne è derivato un inseguimento per le strade del centro, finito in via Michele Conforti, dove l’autovettura inseguita, che intanto ad alta velocità aveva provato a seminare i poliziotti, è stata bloccata. A bordo, due giovanissimi salernitani: G. G., ventenne, alla guida, e S. R., ventunenne, passeggero.

Nelle prime fasi del controllo, il ventunenne, spintonando uno dei poliziotti, ha provato la fuga ma è stato immediatamente bloccato. Indosso a ciascuno dei giovani ,gli agenti delle Volanti hanno trovato droga, trentacinque grammi circa in tutto tra cocaina, hashish e marijuana, già suddivisa in dosi. I due giovanissimi salernitani sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Il ventunenne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 18:43

