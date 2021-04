Bmw con targa bulgara, l'intestatario era titolare di 125 auto: scattano le denunce

SCAFATI. Auto con targa contraffatta, blitz della polizia municipale e multa di 10mila euro per un uomo di nazionalità straniera. L'operazione risale ai giorni scorsi, con gli agenti guidati dal comandante Salvatore Dionisio, impegnati a fermare per un controllo una Bmw con all'interno tre persone di nazionalità bulgara in via Terze. L'auto aveva delle targhe bulgare che invece di corrispondere al veicolo erano di proprietà di una Renault. Circostanza che aveva spinto gli inquirenti a maggiori controlli. L'utilitaria, si è poi scoperto, era di proprietà di un cittadino residente a Roma, intestatario di altri 125 veicoli.

Nel frattempo, i tre passeggeri sono stati denunciati con una multa di 10mila euro, aggravata dalla mancanza di documenti di riconoscimento per tutto il gruppo e della mancanza della patente di guida per il conducente. La Bmw è invece stata sequestrata, in accordo con la Procura di Nocera Inferiore. L'operazione ha ricevuto il plauso del sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati. «Voglio ringraziare ancora una volta i nostri agenti e il loro comandante Salvatore Dionisio per l’encomiabile azione di controllo che stanno assicurando sul territorio in maniera costante», ha detto. L'operazione è stata anticipata da una serie di ulteriori controlli, questa volta per il rispetto delle norme anti Covid, che ha portato alla chiusura per cinque giorni di un'attività commerciale i cui gestori non avevano proibito la vendita di merce non consentita dalle recenti normative.