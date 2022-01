Boa spiaggiata da anni a Punta Licosa, finalmente l'intervento di rimozione

Spiaggiata da tempo su una caletta della costa di Punta Licosa, nell’area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, una grande boa è stata rimossa finalmente nella giornata di ieri. Il Comune si è occupato dell’intero aspetto logistico, mentre il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha fornito i mezzi specifici per l'esecuzione dell’intervento. Oggi è stato eseguito un altro importante intervento per la salvaguardia dell’ambiente grazie alla forte sinergia tra il Parco, che ringrazio fortemente per aver organizzato detto recupero, e il Comune di Castellabate.

«Si trattava di un intervento necessario per la salvaguardia della flora e fauna della nostra splendida Punta Licosa. Il nostro territorio va salvaguardato e preservato tutti i giorni», dichiara il sindaco Marco Rizzo. «Come assessore all’ambiente sono soddisfatta di questo intervento che oggi, dopo tantissimo tempo, restituisce a Punta Licosa la sua bellezza in toto. Le tematiche ambientali e della salvaguardia delle bellezze del nostro territorio sono a me tanto care e mi impegnerò sempre per la sensibilizzazione di tutti rispetto ad esse» afferma l’assessore Nicoletta Guariglia.