Boato e terrore nel Cilento: due aerei infrangono il muro del suono

Martedì 10 Aprile 2018, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 18:39

Terrore nel pomeriggio tra Cilento e Vallo di Diano. La popolazione ha avvertito due forti boati, simili a delle esplosioni seguiti da una scia. Non si è trattato di un incidente come hanno ipotizzato alcune persone ma di due aerei da caccia dell'Aeronautica militare che hanno superato la barriera del suono.Il rumore è stato avvertito chiaramente in diverse zone e con particolare intensità, tanto che alcune persone spaventate si sono riversate in strada per la paura fosse scoppiato qualcosaSi trattava appunto di caccia, due F15, che hanno quindi superato la velocità del suono. Le onde d’urto generate da questo tipo di volo provocano un rumore fortissimo percepito dall’orecchio umano come simile a quello di un’esplosione, motivo per cui quando succedono cose simili c’è sempre un po’ di preoccupazione.I due caccia sono decollati alle 16.20 - ricostruisce la Forza armata - per identificare un velivolo in transito nello spazio aereo italiano con il quale si erano interrotte le comunicazioni da terra. L'intercettazione è avvenuta in prossimità di Trapani. Dopo pochi minuti dal decollo, i due caccia intercettori hanno stabilito il contatto visivo con il velivolo accertando che non si trovava in condizioni di emergenza o pericolo. Una volta identificato l'aeroplano, i due caccia lo hanno scortato fuori dai confini nazionali. «Per ridurre i tempi di intervento - afferma l'Aeronautica - i due Eurofighter sono stati autorizzati al volo supersonico».I due Eurofighter hanno ricevuto l'ordine di intercettare il velivolo - detto in gergo tecnico scramble - mentre si trovavano già in volo per addestramento pianificato. L'ordine è giunto dal Caoc (Combined Air Operation Center) di Torrejon, ente Nato responsabile per la sorveglianza dei cieli nell'area, e l'intervento dei velivoli è stato controllato dalla sala operativa del 22/o Gruppo Radar dell'Aeronautica Militare di Licola. L'Aeronautica Militare assicura la sorveglianza dello spazio aereo nazionale 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, con un sistema di difesa integrato, anche in tempo di pace, con quello degli altri paesi appartenenti alla Nato. Il servizio è garantito - per la parte «sorveglianza, identificazione e controllo» - dall'Air control centre di Poggio Renatico e dal 22/o Gruppo Radar di Licola, mentre l'intervento in volo è assicurato dal 4/o Stormo di Grosseto, dal 36/o Stormo di Gioia del Colle e dal 37/o Stormo di Trapani Birgi, tutti equipaggiati con velivoli caccia Eurofighter.