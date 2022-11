Una soffiata, poche aspettative e ci si ritrova in tv, ma anche sui social rispostati da Beyoncé. Nello spot della nuova immagine di una nota società di telecomunicazioni italiana c'è Mario Nocera. Poche settimane fa un collega gli riferisce che stanno cercando «ballerini in carne», lui corrisponde ai canoni e si presenta ai provini. Nel settore tutti lo conoscono come il coreografo «Bobo», un tag scelto non a caso, ma che fa riferimento a un simpatico fumetto americano in cui questo personaggio, simile a Poldo, è solito mangiare molto. L'associazione tra i due è perfetta. La settima successiva era già all'Eur per registrare le due versioni della pubblicità da 15 e 30 secondi, da qualche giorno già in onda sulle reti Mediaset e nei principali canali social. Da YouTube a Instagram, su Tik Tok si contano già oltre sei milioni di visualizzazioni. Per una volta, avere la pancia, non è reato, anzi, se unita alla bravura, regala la ribalta internazionale. Tra gli estimatori infatti c'è anche la cantautrice statunitense vincitrice di 28 Grammy Awards, che ha condiviso il video sulla sua pagina personale.

«Abbiamo girato dalle 6 del mattino alle 5 di pomeriggio di una sola giornata: una bellissima esperienza, condivisa con colleghi della stessa stazza. L'amore per la danza e la musica ci ha uniti oltre l'aspetto fisico, dimostrando, nella simpatia della coreografia, che tutti possiamo ballare e soprattutto che anche gli uomini possono muoversi come le donne», spiega il maestro nato a Capua ma che a Salerno ha trovato le sue radici professionali e affettive. È stata proprio la danza a farlo incontrare con la collega Anita Iervolino, un'unione a ritmo che è diventata poi famiglia con Francesco e Caterina: la coreografia più bella messa in piedi in tandem.

Ma torniamo allo spot, epico e divertentissimo, un'onda di energia in cui la società viola celebra l'amore per internet al ritmo di «What is love» e con una coreografia tutta da ballare. La campagna è realizzata dalla Mashfrog Creative Solutions. Questo ciò che si vede: in una piazza di una città italiana, due gruppi di operai di due ditte stanno lavorando per installare, in zone diverse, due connessioni in fibra. Improvvisamente, un furgone si avvicina e all'interno una mano misteriosa alza al massimo il volume dell'autoradio. La celebre canzone di Haddaway esplode dai potentissimi subwoofer e i due gruppi di corpulenti operai si lanciano in un memorabile balletto. Prima si sfidano, come due vere gang di hip hop, poi travolti dalle note della hit dance anni 90 i due leader si uniscono in un passo a due. A loro si aggiunge un antennista solitario, che, alle prese con l'installazione di un apparato wireless per la connessione internet, si getta nella mischia e inizia a ballare con loro la sua improbabile break dance. Ma prima che questo avvenga, il nostro Bobo, al centro della scena, mima la sorta scossa che decreta l'unione tra le crew ma che soprattutto gli regala il primo piano della telecamera. «Quello in onda in questi giorni non è che la prima di una sorta di più puntate. Per me è il secondo spot. Nel 1998 sono stato il protagonista della pubblicità della Nintendo 64. Negli anni ho collaborato con Piotta, i Gemelli Diversi, Clementino». Appena rientrato da New York dove ha tenuto delle lezioni (per danzatori di «ogni taglia») è pronto a rimettere in piedi uno degli eventi più importanti d'Italia per quanto riguarda le danze Urban: U.L. Crew Dance Project. Chissà che da quest'occasione non spicchino il volo nuovi artisti della nostra città anche oversize.