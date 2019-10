«Quando un'azienda apre le porte agli investimenti, alla crescita, è una dimensione non solo interna all'impresa ma per tutta la comunità e al Sud vale anche doppio». A dirlo il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, questa mattina, inaugurando il nuovo stabilimento di CTI Foodtech in via Acquasanta (Zona Industriale), a Salerno. «Nella nostra Salerno, nella mia città - ha aggiunto Boccia - questo vale ancora di più perché siamo legati, chiaramente, ad un filo rosso di cuore e di passione. Ô una storia d'Italia, specchio del Paese, una Italia che vuole reagire ed investire. Oggi è una giornata di festa. Siamo qui in una azienda che ha investito, che guarda lontano, che guarda ai mercati globali e che dimostra che da Salerno non c'è un destino del Sud ineludibile ma che si può reagire. Gli imprenditori di tutta Italia reagiscono e il fatto che si apra una fabbrica è una festa per tutto il territorio».

Lunedì 21 Ottobre 2019, 14:54

