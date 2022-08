«Bocciato per via dei bulli», risarcimento respinto per studente

SARNO. Chiede risarcimento alla scuola per essere stato bocciato, perchè vittima di bullismo. Il Consiglio di Stato gli da torto. E' la storia di una famiglia che aveva fatto ricorso dopo valutazione ottenuta dal proprio figlio presso un liceo di Sarno, con una richiesta di risarcimento e ricorso presentato contro il Ministero dell'Istruzione, il dirigente scolastico e il consiglio di classe. I genitori avevano impugnato alcuni documenti, come pagelle scolastiche, verbali di consiglio di classe, registri dei docenti e provvedimenti disciplinari, insieme a verifiche scritte e orali dell'alluno in italiano, inglese, storia, geografia, matematica e fisica, in relazione alle insufficienze che lo studente aveva riportato.

Nel ricorso, già respinto dal Tar, la difesa spiegava come la scuola non avesse tenuto conto degli episodi di bullismo e delle conseguenze psicologiche subite del ragazzo. Nell'istruttoria aperta a riguardo, gli atti di bullismo non erano però emersi. Così come elementi che facessero pensare ad atteggiamenti vessatori, perpetrati da altri studenti, nei riguardi del ragazzo. Inoltre, secondo i giudici «a nulla vale rilevare, ai fini che occupano, che lo studente, passato a frequentare un diverso liceo (dopo bocciatura) abbia conseguito risultati scolastici soddisfacenti, non essendo possibile collegare tale circostanza, per quanto sopra esposto, a una condotta colposa o negligente ascrivibile all'istituto scolastico precedentemente frequentato». Oltre al ricorso, è stata respinta anche la domanda di risarcimento del danno, non essendo emersa «alcuna illegittimità dell'esercizio dell'attività amministrativa, nella corretta valutazione del rendimento scolastico dell'alunno».