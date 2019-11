© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando ha ricevuto dalla propria compagnia telefonica, pensava si trattasse di uno scherzo. E invece, si è vista scalare dal proprio conto corrente l’intera cifra. Così si è rivolta a un avvocato ed ha scoperto che quei costi esorbitanti, addebitati all’esito di una sola settima di vacanza in Albania, erano dovuti all’attivazione di un servizio che, la donna, non solo non aveva mai richiesto ma, soprattutto, non avrebbe mai utilizzato. La è stata così contestata dal legale della donna, l’avvocato Andrea Gambardella, che ha intimato la compagnia telefonica a restituire la somma di denaro provvedendo alla cancellazione della fattura e dei relativi addebiti «in quanto erroneamente conteggiati, non documentati e mai consumati».La vicenda risale ai primi di ottobre quando la donna ha ricevuto dalla propria compagnia telefonica la bolletta relativa al periodo compreso tra il primo luglio e il 31 agosto 2019. Forse, avendo scelto la modalità di pagamento direttamente attraverso il proprio conto corrente, la donna non avrà nemmeno subito fatto caso alla cifra indicata al margine della bolletta. L’amara scoperta è stata fatta solo un paio di settimane fa quando l’ammanco sul proprio conto corrente le ha fatto riprendere in mano quella bolletta che, nero su bianco, addebitava all’agente assicurativo la somma di 3.283,96 euro. Non era, quindi, uno scherzo e non c’è voluto molto a capire che quei costi erano stati addebitati tutti all’esito di una settimana di vacanza in Albania quando la compagnia telefonica ha erroneamente attivato alla propria cliente il «costo daily pass zona 4».