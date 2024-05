Un arresto e un sequestro per circa due milioni per reati di usura, estorsione e intestazione fittizia di attività commerciali. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip del Tribunale di Bologna, è stato eseguito dalla Guardia di finanza bolognese insieme a Scico e col supporto dei militari dei comandi di Lecco, Salerno e Verona. Perquisizioni nelle province di Bologna, Lecco, Verona, Modena e Salerno. Destinatario del provvedimento cautelare è l'imprenditore di Nocera Inferiore Gaetano Vitolo, con precedenti, indagato per più delitti in concorso con altre 15 persone, anch'esse indagate.

Le indagini - sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bologna e con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - hanno permesso di ricostruire il reticolato e l'operatività di un complesso di società e ditte individuali - per lo più operanti nel settore della ristorazione - formalmente intestate a soggetti prestanome, ma di fatto «gestite» dall'imprenditore destinatario della misura cautelare. Tra i beni in sequestro anche i redditi derivanti dall'affitto d'azienda relativo a un'attività di pizza al taglio e d'asporto esercitata in un locale nel centro di Bologna.