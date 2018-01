Bomba carta contro bar in Campania: sospetti su un minorenne figlio di un politico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 5 Gennaio 2018, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eboli. Ha 17 anni, un papà politico e una famiglia borghese alle spalle, il minore che ha lanciato la bomba carta contro il bar Rifrullo. L'episodio avvenuto il 31 dicembre ha danneggiato solo il locale di Vittorio Maglio ma avrebbe potuto ferire anche i passanti. Il petardo artigianale è stato lanciato da via Cassese in direzione del bar. L'esplosione è avvenuta nei pressi di una colonna, accanto al portone di ingresso di un palazzo dove vivono diverse famiglie. La bravata si è conclusa con danni strutturali al bar. Il locale era chiuso, quando è avvenuta la deflagrazione. Le telecamere del Comune, posizionate in zona, non hanno ripreso la scena perchè sono puntate lungo il viale Amendola e verso piazza della Repubblica. A identificare il figlio del politico sono stati diversi testimoni oculari. Ieri mattina, ai carabinieri, è stata presentata una denuncia scritta. Per ora si indaga contro ignoti. I diversi testimoni oculari hanno però dichiarato tutti lo stesso nome. Non è esclusa ora un'altra ipotesi. L'autore del lancio della bomba carta contro il bar Rifrullo potrebbe essere lo stesso ragazzo che ha danneggiato gli uffici comunali a piano terra, con un altro petardo di grosse dimensioni. Le esplosioni contro il Comune sono state due. E sono avvenute nel pomeriggio del 31 dicembre. In questo caso le immagini della videosorveglianza comunale sono servite. I fotogrammi sono limpidi. I volti dei ragazzi sono stati ripresi in maniera frontale dalle telecamere. Il Comune ha trasmesso le immagini ai carabinieri per le operazioni di identificazione.