Una bomba carta è esplosa questa sera a pochi centimetri da un blindato della polizia a ridosso del Municipio di Battipaglia mentre stava per iniziare il Consiglio Comunale inerente la liqudiazione della società Alba. La deflagrazione è stata molto forte e la bomba carta è esplosa poco lontano da uno sportello bancomat. La strada dove si è verificata l'esplosione a ridosso del Municipio era piena di poliziotti e carabinieri e c'erano tre blindati delle forze dell'ordine. Subito dopo l'esplosione la polizia e la polizia municipale hanno avviato le indagini per individuare chi ha fatto eplodere la bomba carta che ha arrecato danni ingenti ad un pilastro. Paura tra i passanti che sono fuggiti via. © RIPRODUZIONE RISERVATA