Una bomba carta, non esplosa, è stata trovata ieri mattina nel quartiere di Piedimonte, a Nocera Inferiore, vicino all'ingresso del deposito di una ditta di onoranze funebri. Sulla scoperta è stata aperta un'indagine dei carabinieri del reparto territoriale, agli ordini del tenente colonnello Rosario Di Gangi. Ad allertare i militari è stato il personale dell'agenzia, che ha notato la bomba carta vicino all'ingresso del deposito. In pochi minuti sul posto sono giunti oltre ai carabinieri anche gli uomini della scientifica e gli artificieri, che hanno provveduto a recuperare l'ordigno. Nel frattempo, una squadra della polizia locale ha chiuso il traffico veicolare lungo via Urbulana, per permettere le operazioni del caso. Ora è il tempo delle indagini, i nodi da sciogliere sono molti.

In primis, capire come mai l'ordigno non sia esploso. Poi, comprendere il perché della sua presenza li, a due passi dall'attività di pompe funebri. L'indagine degli inquirenti si caratterizzerà, inevitabilmente, anche in questo senso. E cioè, comprendere se quell'ordigno fosse destinato proprio a quella ditta, o a qualcuno in particolare, con ulteriori e mirate attività d'indagine da svolgere nelle prossime ore. Il quartiere di Piedimonte, negli anni, è finito al centro di indagini della Procura di Nocera per attività di vario genere, come investigazioni concentrate ad esempio sullo spaccio o su reati di tipo predatorio. Il che non fa escludere che la bomba possa collegarsi ad un contesto differente da quello immaginato in un primo momento. Quella bomba potrebbe certamente avere un significato di natura intimidatoria, che per fortuna dei tanti residenti, non è esplosa per motivi che ora andranno chiariti. Nulla viene escluso, come il fatto che chi abbia piazzato quell'ordigno, abbia poi avuto dei problemi nel farlo esplodere, dandosi alla fuga. I carabinieri lavorano per raccogliere eventuali immagini dai tanti sistemi di videosorveglianza presenti in zona, nel tentativo di intercettare qualcuno o magari qualche veicolo, che possa essere collegato all'orario nel quale è stato depositato l'ordigno in strada. La preoccupazione per i residenti, ieri mattina, era facilmente percepibile, una volta avvistati gli artificieri lavorare per recuperare la bomba carta. Solo due mesi fa, due distinti episodi avevano visto al centro di indagini l'esplosione di due ordigni. Il primo, sempre una bomba carta, aveva devastato un negozio in centro, specializzato nella vendita di bevande e cibo. Poi era toccato ad una pizzeria, la cui saracinesca era stata danneggiata da un petardo. Se si torna indietro nel tempo, restano ulteriori episodi ancora avvolti dal mistero. La speranza è che la scoperta di ieri mattina abbia quanto prima una sua spiegazione.

