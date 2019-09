Domenica 8 settembre saranno possibili ritardi e cancellazioni nella circolazione ferroviaria lungo la direttrice tirrenica Sud e sulla linea Salerno-Potenza-Taranto, a causa delle operazioni di rimozione di un ordigno bellico nel comune di Battipaglia. Rete Ferroviaria Italiana ricorda che, in base alle disposizioni emanate dalla Prefettura di Salerno, saranno necessarie tra le ore 5 e le 21 modifiche alla circolazione dei treni, che nello stesso periodo non potranno fermare nella stazione di Battipaglia. Poiché il perimetro di sicurezza per le operazioni di disinnesco comprende anche itinerari stradali, non sono previsti servizi sostitutivi con autobus. Informazioni di dettaglio sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati, sono disponibili nelle stazioni, uffici assistenza, sui canali telematici e on line del Gruppo FS Italiane.

Venerdì 6 Settembre 2019, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 12:41

