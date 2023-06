Bomba esplode a Castel San Giorgio, nei pressi di un'attività: aperta un'indagine

Dopo circa due mesi, una seconda bomba viene fatta esplodere a Castel San Giorgio. E' accaduto ieri sera, trascorse le 22,30, in via Conforti, nei pressi di un'attività di edilizia. L'esplosione è stata avvertita da residenti e non.

Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di un ordigno rudimentale.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Mercato San Severino e Castel San Giorgio. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi del caso da parte della polizia scientifica.

Due mesi fa, un ordigno veniva fatto esplodere nei pressi della casa del sindaco Paola Lanzara - giunta anche lei in luogo ieri sera per verificare la situazione - mentre il giorno precedente, sempre di due mesi fa, era toccato al sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, subire il medesimo attentato. Episodi che finirono sotto la lente della Dda di Salerno, con un'indagine attualmente in corso. Ora un nuovo episodio, registrato ieri sera, sul quale andrà fatta luce.