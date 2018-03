Venerdì 2 Marzo 2018, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 09:18

SCAFATI - Un boato nella notte, i vetri che vanno in frantumi per l’onda d’urto sprigionata dall’esplosione di una bomba carta. Nulla a che fare con la criminalità organizzata stavolta. Ne sono convinti gli investigatori. Non c’entra, insomma, la faida tra bande della mala locale. Non c’entra il racket delle estorsioni. Il locale di corso Nazionale danneggiato l’altro ieri notte da un ordigno esplosivo non ospita alcuna attività commerciale. È sfitto da circa tre anni. Si nota tra gli altri esercizi commerciali della zona per la vetrata esterna che mostra il vuoto all’interno e sulla quale spicca un cartello di affitto a sfondo bianco. L’insegna è ancora quella dell’ultima attività commerciale che vi ha avuto sede, trasferitasi pochi metri più avanti. Chi indaga ragiona per esclusione di ipotesi e partendo, ovviamente, dalla proprietà del locale che porta dritti ad un noto politico scafatese, residente a Salerno, Mario Santocchio, avvocato, esponente di Fratelli d’Italia, passato da assessore nella prima giunta Aliberti, presidente del Consorzio salernitano trasporti pubblici fino al 2013, consigliere comunale uscente nonché leader dell’opposizione all’ex sindaco di Scafati arrestato per presunto voto di scambio politico–mafioso.