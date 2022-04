Nocera Inferiore, bomba lanciata contro un ristorante: nessun ferito

Un ordigno è esploso la scorsa notte a Nocera Inferiore, intorno alle 2, davanti all'entrata di un ristorante giapponese all'angolo tra piazza del Corso e via Papa Giovanni XXIII. L'esplosione, che ha generato un boato che ha spaventato i residenti, ha causato danni alle vetrate del locale. Non ci sono feriti: nonostante si tratti di una delle zone maggiormente frequentate della città, data l'ora l'area era deserta. Il proprietario del ristorante non ha precedenti di polizia e risulta estraneo a dinamiche criminali.

Secondo una prima ricostruzione, l'ordigno sarebbe stato lanciato da un'automobile in movimento. Sono in corso indagini della polizia di Stato per risalire agli autori del gesto, anche attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Si tratta del settimo caso di esplosione di un ordigno in strada a Nocera Inferiore dall'inizio dell'anno.