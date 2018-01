Bombe carta a Capodanno, barista danneggiato chiede aiuto al Comune

Giovedì 4 Gennaio 2018, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 3 Gennaio, 23:38

Eboli. Due bombe carta contro il Comune, un esplosione contro il bar Rifrullo, un portone distrutto, decine di auto vandalizzate. Il bilancio di Capodanno si aggrava di giorno in giorno.Ieri mattina in Comune è giunto il proprietario del bar Rifrullo. Ha chiesto un incontro con i tecnici che gestiscono la videosorveglianza comunale.Nella notte di Capodanno, il locale di piazza della Repubblica è stato danneggiato da una bomba carta. A quanto pare, però, la telecamera comunale posizionata lungo il viale Amendola non è riuscita a riprendere i vandali in azione. Non ci saranno quindi denunce per danneggiamento.A un destino diverso è invece indirizzata l'indagine sulle due bombe carta in Comune. Le persone identifcate sono tre. C'è anche un commerciante di via Matteo Ripa tra le persone coinvolte. Le immagini della videosorveglianza comunale sono state consegnate ai carabinieri di Eboli. Si attendono clamorosi sviluppi nei prossimi giorni.Nella lista degli indignati di inizio anno ci sono i residenti divia Ripa. Intrappolati da un piano traffico caotico, durante l'anno, i residenti di via Ripa si sono trovati coinvolti in un'isola pedonale disposta per il 31 dicembre. A fine brindisi, davanti ai bar, i portoni di alcuni palazzi soo stati distrutti da vandali e bombaroli: "Vivere in centro, a Eboli, è diventato complicato- spiega un ex amministratore comunale- il sindaco rincorre le richieste speculari dei commercianti, dimenticando però le esigenze di chi risiede in pieno centro".