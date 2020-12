Diciassette bombe carta soprannominate "cipolla" sono state sequestrate dai carabinieri a Battipaglia. Il pericoloso esplosivo era all'interno del cofano di un'automobile condotta da un giovane, 21enne battipagliese, che è stato denunciato a piede libero per possesso illegale di materiale esplodente. Le "cipolle" molto probabilmente dovevano essere vendute a qualche acquirente senza scrupoli per farle esplodere la sera del 31 dicembre per salutare l'arrivo del nuovo anno. Sono in corso le indagini per appurare dove sono state realizzate le pericolose bombe carta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA