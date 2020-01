Ultimo aggiornamento: 06:33

Ha patteggiato 4 anni e 4 mesi di reclusione, dinanzi al gup,, 44enne di Nocera Inferiore , difeso e assistito dall’avvocato Luigi Senatore, coinvolto in un blitz dei carabinieri alla fine dello scorso mese di agosto, nel 2019. I militari del reparto territoriale, a seguito di un controllo prima su strada e poi di una perquisizione più approfondita, gli avevano trovato in casa un quantitativo di 300 grammi di cocaina , insieme a materiale utile per il confezionamento di singole dosi e dieci ordigni esplosivi di natura artigianale. In più, all’imputato furono anche sequestrati – in attesa di ulteriori verifiche - circa 10mila euro in contanti, ritenuti inizialmente provento di attività illecite.Le accuse mosse dalla procura di Nocera Inferiore erano detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di materiale esplodente. Accuse che costarono all’uomo il trasferimento in carcere. L’attività d’indagine fu condotta dai militari del nucleo operativo nella zona del rione di Villanova, che avevano fermato il 44enne per strada, sottoponendolo ad un controllo di routine. In tasca, gli fu trovata una cospicua somma di denaro, che spinse i carabinieri - come da prassi - ad effettuare una perquisizione presso il suo domicilio. I dieci ordigni esplosivi custoditi in casa, anche se artigianali, furono considerati di alto potenziale.