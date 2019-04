Mercoledì 24 Aprile 2019, 12:01

Paura nella tarda mattinata di oggi a Sala Consilina a causa di un incendio di una bombola. Il fatto è avvenuto in via Mezzacapo in un appartamento situato al quarto piano. Lievi ustioni ad una mano alla persona che occupa l'abitazione nel tentativo di spegnere la fiamma ed è stato fondamentale quanto tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Eugenio Siena per spegnere la fiamma e mettere in sicurezza la bombola.