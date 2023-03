Bonifiche discariche, Pd: «Quella della Regione unica idea concreta»

Il Partito democratico si scaglia contro l’Amministrazione guidata dal sindaco Cecilia Francese, rea, secondo la formazione politica di centrosinistra, di essersi intestata un risultato non suo nell’ambito della bonifica della discarica del Castelluccio. Nei giorni passati, infatti, l’assessore all’Ambiente, Vincenzo Chiera, ha parlato di «istanze del Comune accolte dalla Regione Campania».

Una versione che, tuttavia, non ha trovato accoglimento da parte della segreteria cittadina del Pd: «Non ce ne voglia l’assessore all’ambiente, ma occorre precisare che nelle intenzioni della Regione Campania non c’è mai stata quella di stressare il territorio battipagliese portando ulteriori rifiuti da trattare - spiega il circolo cittadino, guidato dal segretario Anna Raviele - Analogamente, l’avvio della procedura di caratterizzazione dei siti da bonificare non è conseguente ad una specifica istanza dell’amministrazione bensì è una delle fasi preliminari esplicitamente previste dal progetto approvato dalla Regione».

Nelle scorse settimane, dagli uffici regionali, fu trasmessa una nota contenente alcune ipotesi di progetto. Tra queste, anche quella di trasferire tutti i rifiuti provenienti dalle discariche oggetto della bonifica verso la discarica del Castelluccio o verso l’ex Stir. Un’ipotesi che immediatamente fece insorgere la cittadinanza e l’Amministrazione, ma che subito è stata “smentita” da una nota del vice presidente della Regione: «Proprio in merito al progetto di bonifica, corre l’obbligo di precisare che la Regione, già con nota dello scorso 28 febbraio a firma del vice presidente Bonavitacola inviata all’indirizzo dell’amministrazione comunale e del presidente dell’Ente d’Ambito, ha chiaramente indicato qual è la strada da percorrere - prosegue il Pd - il landfill mining, che è una tecnica di bonifica all’avanguardia che consiste nella integrale rimozione dei rifiuti depositati in discarica e grazie alla quale è possibile recuperare nuovi materiali ed energie dai rifiuti ivi depositati mentre il terreno può essere adibito ad altri utilizzi lavorando a beneficio della comunità».

Una soluzione che consentirebbe il recupero dell’area e la restituzione alla collettività: «Dal nostro canto, non possiamo che augurarci che l’amministrazione comunale di Battipaglia possa, in questo caso sì, farsi promotrice delle istanze della Regione Campania - conclude il circolo cittadino - stando al loro fianco, avallando e non ostacolando quello che dovrebbe essere il naturale percorso».