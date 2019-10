Bonnie P, il rap salernitano declinato al femminile

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna Bonnie P, la cantante salernitana (Priscilla Sammartino) con due nuovi brani, "Mala" e "Riest ancora cà". Quest'ultimo è un pezzo che sente molto vicino alle sue corde. “E' uno dei brani che ho scritto di cui sono più soddisfatta e che più mi emoziona ogni volta che lo ascolto. Le parole arrivano al cuore solo se provengono dal cuore. Non lasciatevi mai scappare le persone a cui volete bene per stupidi litigi ed incomprensioni. Spesso non serve voltare pagine, non serve leggerne tante ma rileggere e conoscere bene le più importanti. Serve semplicemente avere il coraggio di essere fragili quanto basta nel non rinunciare a combattere con tutte le forze per qualsiasi cosa ci renda felici”. Capace di arrivare a oltre diecimila visualizzazioni su Youtube, proietta la cantante nei piani più alti della scena della nostra città. Non a caso ha aperto un live del concittadino Capo Plaza e questo connubio è piaciuto molto al pubblico. La Sammartino, nata e cresciuta in un quartiere della zona orientale di Salerno, continua quindi a proporre un hip hop molto underground lontano dal mainstream da classifica. Il suo nome unisce “Bonnie”, che si ispira a “Bonnie & Clyde”, e la “P” che sta per “Pupetta”, nome d’arte che ha utilizzato inizialmente e successivamente abbreviato, ispirandosi alla nota Pupetta Maresca. Da sempre è vicina al rap e alla cultura hip hop, e allo stesso tempo aperta a tutti i generi musicali, infatti studia canto lirico al Martucci.