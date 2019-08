Giovedì 29 Agosto 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 06:57

«L’azienda ha deciso di offrire una mensilità ai lavoratori che lasceranno l’azienda entro il 31 agosto 2019». È la proposta che i lavoratori di Treofan hanno ricevuto dalla Jindal, la società indiana che ha acquisito l’azienda battipagliese. È la mossa che il colosso di Nuova Delhi ha comunicato per tramite di Confindustria. Un exit bonus che, al contrario, non sarà riconosciuto a chi lascerà successivamente il gruppo: «L’azienda ha deciso di non offrire alcun exit bonus per i lavoratori che lasceranno l’azienda a partire dal 1° settembre 2019».Pertanto, i 68 lavoratori avranno circa tre giorni per decidere del loro futuro. Una scelta neanche troppo difficile, vista l’offerta esigua. In questi casi, come spiegato dai rappresentanti sindacali, è previsto un exit bonus che si avvicina a quello che potrebbe essere il risarcimento riconosciuto dal giudice per una procedura di licenziamento collettivo. Si parla, quindi, di un bonus corrispondente a 24 mensilità. È evidente, pertanto, che anche in presenza di una trattativa, l’offerta formulata dalla Jindal risulta molto lontana dall’accordo.