Boom di cattedre vuote, il nuovo anno scolastico parte con il record di supplenti

Ancora tante cattedre vuote in vista della ripresa dell'anno scolastico. Le assunzioni estive dei prof hanno coperto fino ad oggi appena una cattedra su due ancora libere dopo i pensionamenti e la mobilità nazionale. Restano ancora 331 cattedre vuote sulle varie materie nei diversi ordini di scuola. Poi ci sono 800 posti in organico di fatto che andranno a supplenza. Complessivamente sono ancora 1.100 i posti da coprire entro il 13 settembre, ai quali si aggiungono le cattedre annuali per i supplenti che ammontano a 1.800. Secondo stime sindacali mancano ancora 2.900 professori per far partire regolarmente l'anno scolastico. Mentre il primo settembre scoccherà l'appuntamento della presa di servizio dei docenti già di ruolo.



La scuola quindi scalda i motori. Meno di una settimana e prenderanno il via le operazioni propedeutiche all'anno didattico per i 155mila studenti salernitani. Un anno scolastico che si apre all'insegna del boom di supplenti. Saranno ancora loro a coprire i troppi vuoti in organico dei docenti di ruolo. Ad oggi più di 1.100 posti vuoti da coprire con assunzioni entro il primo settembre. Poi toccherà agli oltre 1.800 supplenti che come ogni anno stipuleranno un contratto a tempo determinato. Una supplentite acuta che passa per la roulette delle supplenze. Dopo il completamento delle immissioni in ruolo, il mondo dei prof precari incrocia le dita per la prossima tornata delle supplenze. In palio 1.800 posti annuali più tante supplenze brevi. In gara più di 43mila supplenti salernitani inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. Ma negli ultimi giorni non sono mancate segnalazioni di errori nella attribuzione dei punteggi e dei titoli. All'Ufficio scolastico regionale stanno pervenendo migliaia di reclami. Solo da Salerno stimano i sindacati sono più di 3mila le segnalazioni di errori. I precari si sono rivolti ai sindacati per chiedere assistenza nella fase di reclamo. Quindi un fine agosto caldissimo per tanti precari che chiedono la rettifica dei punteggi e la pubblicazione delle nuove graduatorie provinciali. I reclami, secondo l'Ufficio scolastico regionale, sono valutati in questi giorni dai funzionari. Da Salerno sono più di 3mila i reclami presentati. «Mancano ormai davvero pochi giorni alla ripresa del nuovo anno scolastico e il personale precario vive gli ultimi momenti di ansia in attesa di poter ricevere un incarico annuale - dichiara Susy Parrillo, referente territoriale Uil scuola Salerno - La speranza è che, viste le falle e le incongruenze del sistema informatico che ha gestito le Graduatorie provinciali e i numerosi errori segnalati nel calcolo del punteggio, le assegnazioni degli incarichi non vengano compromesse. I funzionari dell'Ambito Territoriale di Salerno e le scuole polo stanno facendo il possibile per procedere celermente alle rettifiche degli errori segnalati ma i reclami purtroppo sono stati davvero tanti».



Preoccupazione e allarme. Da una parte i precari che attendono le graduatorie per le supplenze ripulite dagli errori, dall'altra le scuole che attendono i supplenti come il pane per avviare regolarmente l'attività didattica. «Il rischio che gli incarichi siano conferiti sulla base di punteggi errati è alto, con conseguente continuo alternarsi di supplenti e l'inevitabile inasprimento del contenzioso», rimarca Parrillo. Graduatorie senza titoli, servizi sbagliati sono tra gli errori segnalati più di frequente. In altri casi non è stato riportato il punteggio pregresso o non si è tenuto conto dei punteggi ricalcolati dalle scuole nel biennio precedente. «Questa aggiunge Parrillo - è l'ennesima conferma che la tecnologia non può essere utilizzata come unica strada per un meccanismo così complesso come è quello delle supplenze. E se questo è l'inizio, figuriamoci cosa ci aspetta quando gli incarichi saranno conferiti utilizzando graduatorie falsate». E i precari sperano che l'emergenza graduatorie possa rientrare in modo da stipulare i contratti annuali senza patemi. A quanti si apprende le graduatorie dei precari rettificate saranno pubblicate entro la fine della settimana per consentire un regolare avvio delle lezioni.