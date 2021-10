Boom visite e atti di vandalismo «Piazza Libertà va tutelata di più»

Complici il sole e la giornata festiva, anche ieri piazza della Libertà è stata presa d'assalto dai salernitani che ne hanno approfittato per godersi la lunga passeggiata sul mare e per curiosare tra i dettagli di una delle opere di cui si discute di più. Coppie, famiglie e perfino comitive arrivate dalla provincia si sono date appuntamento ai piedi del Crescent per attraversare i viali e passare al setaccio l'itinerario che da Santa Teresa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati