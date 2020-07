La XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico ospiterà nel suo ricco programma le assemblee annuali dei soci 2020 sia di Icomos Italia (sabato 21 novembre) che di Icom Italia (domenica 22 novembre).



La XXIII Borsa dedicherà una sessione a Sebastiano Tusa, a cui Icomos è chiamata a partecipare: «Tusa è stato un uomo di straordinario valore culturale, scientifico e soprattutto umano - dice il presidente Maurizio Di Stefano - La sua attività nel campo dell’archeologia subacquea ha rappresentato un contributo scientifico e di conoscenza di assoluto valore. Icomos nel corso della 11a Assemblea Generale nel 1996 ha ratificato la Carta sulla Tutela e Gestione di Patrimonio Culturale Subacqueo e, attraverso il Comitato Icuch “Underwater Cultural Heritage”, è stato promotore della Convenzione dell’Unesco sulla protezione del Patrimonio Culturale subacqueo del 2001, che definisce l’ambito di applicazione riferito a qualsiasi traccia di vita umana avente carattere culturale, storico o archeologico che sia stata sott'acqua parzialmente o completamente, periodicamente o continuativamente, per almeno 100 anni. Tusa è stato tra i principali artefici, ma anche di azioni internazionali soprattutto nel Mediterraneo, tra cui nel 2018 di una ricerca internazionale dedicata all’Hidden Cultural Heritage: protection, valorization and management proposta insieme al Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico. Icomos Italia ha elaborato il progetto “I-Atom Innovation’s Antiquity TOday in Mediterranean” finalizzato proprio alla realizzazione di un itinerario dei siti archeologici del Mediterraneo, in linea con la strategia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione, sia un modo consapevole di viaggiare, vivere e conoscere i luoghi evitando un turismo consumistico inconsapevole. Il Comitato Icuch, che ho il piacere di coordinare per l’Italia, è tra i promotori della 1a Conferenza Mediterranea sul Turismo Archeologico Subacqueo in memoria di “Sebastiano Tusa” promossa dalla BMTA.



«Abbiamo accettato con entusiasmo l'invito - dice invece Adele Maresca Compagna, presidente di Icom - perché riteniamo che la Borsa costituisca un'occasione importante di informazione e di scambio sulle potenzialità di sviluppo dei musei e siti archeologici dell'area mediterranea, un momento di confronto fra operatori culturali e operatori turistici, ma anche una sede di dibattito su nuovi strumenti utili per migliorare l'attrattività dei siti e la partecipazione dei cittadini italiani e del mondo alla loro conoscenza e interpretazione». E anticipa che a Paestum ci sarà anche un convegno dal titolo "Musei e parchi archeologici, nuove prospettive di partenariato pubblico-privato: responsabilità, professionalità, competenze". «Alla luce della crisi nei musei per la pandemia - chiosa - è opportuno ripensare le collaborazioni tra gli enti pubblici e i privati, che a diverso titolo interagiscono con le istituzioni museali. Icom Italia discuterà delle numerose esperienze degli ultimi decenni e delle prospettive future (anche in considerazione delle riforme del Terzo settore e del Codice degli appalti) con attitudine scevra da pregiudizi, tenendo conto soprattutto delle funzioni essenziali dei musei e degli altri luoghi della cultura e delle competenze necessarie per assolverle, in ultima analisi delle professionalità che, aldilà delle forme di governo, assicurano a nostro avviso progetti culturali e servizi di qualità».