Oltre 3mila persone hanno preso parte alla 1° Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, evento nato con l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro, che si è tenuto presso l’ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano.L’ultima giornata della manifestazione, promossa da Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego, è stata dedicata alla consegna dei premi “Top Company” e “Top School” alle aziende e alle scuole del territorio che si sono distinte per l’attivazione di progetti virtuosi in materia di formazione e lavoro.Tra le scuole premiate: l’Isituto Tecnico Galilei - Di Palo (Salerno), per l’attivazione di percorsi virtuosi di alternanza scuola lavoro e per il placement dei diplomati, il più alto della provincia di Salerno tra gli Istituti Tecnici Industriali secondo la Fondazione Agnelli, con una media annua di circa il 40%; l’Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente "Profagri" (Salerno), scuola unica nel suo genere in Campania - dai suoi progetti di formazione e lavoro sono nati i vini “Capoclasse” e “Pennarossa”; il Liceo Alfano I (Salerno), individuato dal Miur come Scuola Polo Regionale per la diffusione della cultura musicale, coreutica e teatrale; il Liceo Classico “Torquato Tasso” (Salerno), secondo Eduscopio la scuola sul territorio che fornisce la migliore preparazione per gli studi universitari; l’Istituto De Sanctis - D'Agostino (Avellino) per il progetto di alternanza scuola-lavoro Corso di Viticoltura ed Enologia, che ha coinvolto l’azienda agraria annessa all’istituto; l’Istituto Tecnico Industriale Barsanti (Pomigliano d’Arco), per l’esperienza ultradecennale nei progetti di sinergia con aziende, Università ed Enti di formazione, che hanno consentito agli studenti coinvolti di maturare elevati livelli di occupabilità nel territorio; il Polo Tecnico “FERMI GADDA” (Napoli), per il progetto “Sistemi di Captazione dell'energia nel settore ferroviario”, in collaborazione con l’azienda Contact s.r.l., mirato alla formazione di figure professionali di Tecnico in Elettronica ed Elettrotecnica; l’Istituto Superiore Ruggero II (Ariano Irpino), per aver attivato progetti di alternanza scuola-lavoro in grado di far dialogare efficacemente il mondo della formazione con quello del lavoro; l’Istituto Superiore Galilei Vetrone (Benevento), per aver istituito il progetto "Dalla scuola al territorio", che prevede l’attivazione di percorsi formativi afferenti a cinque aree di intervento relative agli ambiti dell’alta tecnologia (economico–legale, ecologico–ambientale, sanitario, umanistico e dell’ingegneria gestionale); il Liceo Scientifico Enrico Fermi (Aversa), per l’esperienza positiva del percorso PCTO di ingegneria robotica “La robotica di Nao” e la partecipazione a un’esposizione della Camera di Commercio di Caserta con tecnologie progettate dagli studenti; il Liceo “Giordano Bruno” (Arzano), per la pluralità di progetti attivati nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro; l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi (Napoli), per le buone prassi dell’alternanza scuola lavoro, con percorsi che hanno coinvolto numerose aziende del territorio.Tra le aziende premiate: Softlab, che negli ultimi anni ha investito costantemente al Sud con nuovi insediamenti in Campania (Salerno e Caserta) puntando sui giovani talenti del nostro territorio; CTI FoodTech, per il progetto di alternanza scuola-lavoro attivato con l’istituto ITC Galilei di Salerno, che si è concluso con l’assunzione in azienda di 4 giovani studenti; BIOPLAST, per aver promosso, in collaborazione con l’ATIF, “Matespack”, primo Master in Materiali e Tecnologie Sostenibili per Packaging polimerici e cellulosici gestito dall’Università degli Studi di Salerno; OMPM di Laura Caputo, per l’attuazione di una politica di recruitment orientata alla “territorialità” delle persone; INDUSTRIA GRAFICA FG SRL, per aver realizzato all'interno dell'azienda il “Print Lab”, un open space dedicato ai giovani creativi degli istituti superiori e delle università impegnati nella sperimentazione di nuove applicazioni legate al mondo della stampa digitale.Nel corso della giornata conclusiva della manifestazione, il professore Domenico Verrengia e il direttore commerciale dei Centri Verrengia Carmine Giordano hanno premiato i referenti delle scuole che si sono distinte nel progetto Salute e Prevenzione a scuola, mirato a diffondere la cultura della prevenzione e del benessere tra gli studenti delle scuole superiori: Istituto Trani, Liceo Scientifico Da Procida, Liceo Statale Alfano I, Istituto S. Caterina da Siena-Amendola. A seguire gli enti di formazione e le APL hanno consegnato premi alle aziende virtuose del territorio.Nel corso della giornata sono intervenuti il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, che ha fatto un plauso all’iniziativa ed evidenziato la necessità di “farsi trovare pronti ai cambiamenti in corso nel mercato del lavoro”, e l’onorevole Piero De Luca, che ha parlato di “cultura e formazione come elementi determinanti per l’autonomia, la dignità e la libertà personale dei giovani.” Soddisfatti per la riuscita della manifestazione Mariapia Mercurio e Giovanni D’Avenia di Centro Studi Super Sud, e Antonio Vitolo, CEO del Gruppo StrategoGrande inventiva e creatività nei progetti presentati dagli studenti per l’hackathon Talents for Business. Vincono la competizione le squadre UNISA on the Road, in gara per Girauto, che ha presentato un progetto di percorsi multimediali nel territorio e gastronomici in realtà aumentata, da realizzarsi nella cornice monumentale del Castello di Arechi, GeoFood, in gara per CTI FoodTech, che ha proposto di promuovere il macchinario per succhi di agrumi proposto dall’azienda nelle fiere di wellness, fancy food, e una brandizzazione con i fitness center Virgin Active, migliorandolo con placche refrigeranti, e IT Process UP, in gara per IT Svill, che ha proposto di risolvere il problema della mancanza di comunicazione tra stakeholder del sistema sanitario aggregando i dati critici con una piattaforma mobile e web-app in grado di notificare l’utente e monitorare tempi di attesa e affluenza, migliorando le performance complessive del sistema. Michelangelo Lurgi di Girauto ha trovato le presentazioni significative ed eccellenti, Biagio Crescenzo di CTI FoodTech motiva la sua scelta con il bisogno di un punto di vista divergente da parte dei giovani, e Carlo Mancuso di IT Svill parla di forte innovazione della proposta e ottimo risultato finale di grande interesse.Hanno partecipato alla Borsa gli enti e APL partecipanti: Certform – Consorzio Trainwork – Csf Centro Servizi e Formazione – Deaform – Essenia UETP – Formazione e Società – Gesform – Intelliform – P.S.B -McgConsulting – Mestieri Campania – PForm – Power Giob – Salerno Formazione In Rete – Scuola Nuova – Tecnoscuola, Orsini ForUn Futura, Multicenter School – Time Vision – Uniconsul. La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro è stata patrocinata da Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Pontecagnano Faiano, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Napoli Federico II, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Fonditalia, FederTerziario, Ente Nazionale per il Microcredito, Confindustria Salerno e Assoservice, Camera di Commercio di Salerno, Unimpresa, Anpal Servizi, Fondazione Comunica, Fondazione Saccone, Rete Destinazione Sud, PidMed - Punti Impresa Digitale, Societing 4.0. L’evento è stato sostenuto da Fonditalia, RSM, E.BI.L.P. – Ente Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni e del Settore Privato.