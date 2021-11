Borsa Mediterranea Turismo Archeologico, tutto pronto: «Sud scenario internazionale»

A Capaccio Paestum fervono i preparativi per la XXIII edizione 25-28 novembre www.bmta.it:

«Tutti stanno condividendo, facendo la loro parte, la grande opportunità che alla destinazione la #BMTA2021 dà con una ampia campagna di comunicazione sui principali quotidiani e mensili nazionali e sull’indotto locale, favorendone la destagionalizzazione» fa sapere il direttore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico Ugo Picarelli.

«Grazie al sindaco Franco Alfieri che consente di dimostrare che con location adeguate anche il Sud può ambire a scenari internazionali, mettendo in campo buone pratiche per il Paese nell’ambito della promozione del turismo culturale, del dialogo interculturale e della valorizzazione territoriale attraverso progettualità con i giovani protagonisti Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO del loro futuro».