Paestum, arriva 365 Lite per visitare 34 musei e siti archeologici campani

Dal 27 al 30 ottobre, in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum, sarà possibile acquistare eccezionalmente il pass 365 Lite al desk campani>artecard.

Il pass 365 Lite in edizione limitata offre un ingresso da utilizzare in un anno in ciascuno dei 34 musei musei e siti archeologici campani inclusi nell'offerta, tra cui: Parco Archeologico di Ercolano, Museo Archeologico Nazionale, Parco Archeologico di Pompei, Museo Madre, Museo di Capodimonte, Certosa di Padula, Parco Archeologico di Paestum, Reggia di Caserta e tanti altri ancora.

La Borsa ha come obiettivo quello valorizzare parchi e musei archeologici, promuovere destinazioni turistico archeologiche, favorire la commercializzazione, contribuire alla destagionalizzazione e incrementare le opportunità economiche e gli effetti occupazionali.

Campania>artecard è il pass della regione Campania gestito da Scabec, Società Campana Beni Culturali, che consente sia di visitare più di 80 luoghi della cultura di Napoli e della Campania sia di viaggiare a bordo del trasporto pubblico locale e regionale di UnicoCampania.