Scippa la borsa ad una donna che si trova in auto, nel traffico. Viene identificato poco dopo e denunciato a piede libero. E' accaduto ieri, tra Nocera e Pagani, in via Nazionale, quando un uomo ha strappato con forza dall'abitacolo di una vettura una borsa, nonostante le resistenze della donna. Dopo poco, a bottino ottenuto, l'uomo ha fatto perdere le sue tracce.



La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri, che in due ore circa sono risaliti al sospettato, un uomo di 35 anni, con precedenti e volto noto alle forze dell'ordine, anche per reati specifici come quello consumato poco prima. La sua identificazione è stata possibile grazie ad una descrizione fornita dalla vittima, con verifiche tecniche effettuate dagli stessi carabinieri. Trasferito in caserma per gli accertamenti di rito, è stato denunciato a piede libero per rapina impropria. La borsa è stata invece restituita al legittimo proprietario. Il 35enne resta indagato a piede libero per rapina impropria aggravata. Non è escluso che nelle prossime ore, possa essere raggiunto da una misura cautelare o personale.



