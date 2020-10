Starnutisce sul pullman e viene preso a schiaffi da un francese senza fissa dimora seduto poco distante. A ricevere le sberle è stato un 11enne di Morigerati che, dalla scuola di Sapri, rientrava a casa. Il barbone, di 58 anni, appena il minorenne, che indossava la mascherina, ha starnutito si è alzato e gli ha tirato un ceffone, facendogli sbattere la testa sul vetro del finestrino. L’autista del bus ha fermato la corsa, fatto scendere il francese e chiamato il 112. Sul posto una pattuglia della radiomobile che lo ha raggiunto mentre si allontanava a piedi. Alla richiesta dei documenti ha aggredito i militari con calci e pugni. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Sette giorni di prognosi al ragazzino, figlio di un carabiniere. Il barbone da circa cinque anni frequenta Morigerati, ma non ha un domicilio. Più volte si è reso protagonista di episodi pericolosi. È stato anche denunciato dal sindaco per aver aggredito un cane con le pietre. È una persona con problemi psichiatrici, ma il sindaco non vuole tollerare oltre le sue follie.

Il giudice ha convalidato l’arresto con obbligo di dimora a Morigerati e di firma alla polizia giudiziaria.

