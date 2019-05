Martedì 7 Maggio 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 06:51

Li strattonavano, li afferravano per i capelli, li spingevano in un angolo dell’aula con la faccia al muro e li lasciavano da soli a piangere. Hanno tutti fra i 3 e i 4 anni le presunte vittime di maltrattamenti da parte di tre maestre di una scuola materna di Olevano finita sotto il faro della Procura in seguito a una denuncia presentata più di un anno fa da una mamma ai carabinieri che immediatamente avviarono le indagini su quel piccolo plesso scolastico dei picentini, travolto ora dalla bufera giudiziaria. Le docenti, sono già state indagate per maltrattamenti. Le botte, le urla e le bestemmie, rivolte contro i piccolissimi allievi, sono tutte documentate da una serie di immagini estrapolate dalle telecamere installate nel plesso scolastico dai carabinieri della stazione di Olevano, diretti dal maresciallo Dario Santaniello, che hanno così ricostruito quel clima di terrore nel quale i piccoli erano costretti a trascorrere lunghe ore della loro giornata.