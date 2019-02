Sabato 2 Febbraio 2019, 18:50

Lite tra due giovani calciatori durante una partita della categoria allievi regionali. Uno finisce all'ospedale, partita sospesa. È accaduto oggi a Sala Consilina. Allo stadio Osvaldo Rossi si affrontavano una squadra di casa è una di Pozzuoli. A cinque minuti dal fischio finale e la squadra di casa era in vantaggio 2-1, stando a quanto ricostruito finora è scoppiata una lite tra un giocatore della squadra ospite e un avversario, quest'ultimo ha avuto la peggio, il giovane calciatore salese è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Polla fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno provveduto a identificare le persone presenti sul terreno di gioco ed hanno raccolto testimonianze dei presenti per ricostruire l'accaduto.