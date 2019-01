Domenica 13 Gennaio 2019, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 07:39

È stata costretta a scappare dal compagno che aveva minacciato di ucciderla con un coltello davanti al figlio di soli 6 anni ed ha dovuto lasciare il proprio bambino perché non aveva un posto sicuro dove andare. Ora, dopo un lungo calvario, è in un luogo protetto con il figlio mentre per l’ex, che l’ha massacrata di botte per otto lunghissimi anni, si apre il processo in seguito ad un decreto di citazione diretta a giudizio. G.D.L., 30 anni, originario della Valle dell’Irno e già raggiunto dalla misura del divieto di avvicinamento alla sua ex, dovrà presentarsi davanti al giudice, che ha respinto l’istanza di patteggiamento a suo carico, con le pesanti accuse di stalking e lesioni. In quella sede la donna, rappresentata dall’avvocato Viviana Caponigro, potrà costituirsi parte civile. È l’ennesima drammatica storia di violenza quella finita sul tavolo della Procura che, in seguito alla denuncia della donna stanca di subire, ha aperto due procedimenti, uno davanti al tribunale ordinario e, l’altro, davanti al tribunale per i minori di Salerno che, alla fine, ha disposto l’affido del piccolo alla madre collocata ora con il figlio in un luogo protetto.