Dal 2015 ha minacciato, picchiato e anche umiliato - secondo l’accusa - la moglie in un paese del Vallo di Diano . Lo ha fatto anche davanti alle figlie, entrambi minorenni, e per questo motivo. A interrompere l’incubo della donna, di circa 40 anni, i carabinieri di Sala Consilina guidati dal capitano Davide Acquaviva, intervenuti per avviare le indagini. A operare sono stati i militari della stazione di Polla sotto il comando dei marescialli Giacomo Mezza e Giovanni Cunsolo.La giurisdizione della caserma riguarda i comuni di Polla, Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro e San Rufo e in uno di questi paesi si sono consumati gli episodi di violenza in famiglia. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i casi di violenza e di minacce sarebbero stati diversi. In una occasione la donna ha subito un trauma cranico e in altre occasioni le minacce di essere buttata giù dalla finestra. Ancora - stando a quanto emerso nel corso delle indagini - la donna sarebbe stata minacciata con un’ascia e più volte sarebbe stata costretta a far ritorno a casa - su ordine del marito - pena ritorsioni. Non solo: l’uomo le avrebbe preso più volte il cellulare e la umiliava anche in presenza - oltre che delle due figlie - di estranei. Dopo quattro anni l’intervento dei carabinieri ha posto fine alla situazione e la Procura di Lagonegro ha disposto il divieto di avvicinamento. Sono molteplici gli episodi di violenza in famiglia nel Vallo di Diano con i militari guidati da Acquaviva, intervenuti più volte per porre fine a tali situazioni. Gli episodi si sono registrati, purtroppo, un po’ in tutti i comuni del comprensorio.