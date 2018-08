Venerdì 24 Agosto 2018, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALA CONSILINA - Nel pomeriggio, a San Pietro al Tanagro e a Pertosa, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Davide Acquaviva hanno rispettivamente tratto in arresto un 46enne pregiudicato per violenze fisiche e verbali protratte nei confronti della convivente ed un 51enne per condotte di minacce e stalking nei confronti dell’ex moglie.Nel primo caso, le indagini sono state portate avanti dai militari della stazione di Polla. È scattato così il divieto di dimora nel Comune di San Pietro al Tanagro nei confronti dell’uomo che, in più occasioni, si è reso responsabile di minacce e violenze nei confronti della convivente, violando la misura cautelare alla quale era già sottoposto.Nel caso di Pertosa, i carabinieri della stazione Auletta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare spiccata dal Tribunale di Alessandria: l’uomo tratto in arresto si era infatti reso responsabile di minacce di morte ed insulti – attraverso post offensivi su Facebook e messaggi di testo e vocali inoltrati via WhatsApp – diretti alla ex moglie.