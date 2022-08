«Botteghe d'Autore», 16esima edizione con Giorgio Canali e Gennaro De Rosa

Da sempre il «Premio Botteghe d’Autore» si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere la canzone d’autore in ogni sua declinazione dando spazio ad artisti emergenti o poco noti al grande pubblico. Giunto alla sua 16° edizione Botteghe d’Autore vede in finale 11 partecipanti provenienti da tutta Italia: acasadiUke (Castellabate - SA), Aftersat (Pozzuoli - NA), Battista (Avezzano – AQ), Gianluca Secco (Carpineto Romano – RM), Lula (Roma), Manutsa (Palermo), Matilde (Prato), Rituàl (Cosenza), Sgrò (Bologna), Sugar ( Bovolone – VR), Zarat (Napoli). «Anche quest’anno i partecipanti sono tutti molto eterogenei tra loro – dichiara il direttore artistico Ivan Rufo – e tutti di ottimo livello. Devo dire, inoltre, che come oramai spesso accade, spiace sempre lasciare fuori dal concorso alcuni artisti di valore». Alcuni finalisti delle edizioni precedenti, negli anni si sono fatti notare da critica e pubblico: ricordiamo Avincola (Sanremo 2021), Gabriella Martinelli (Sanremo 2020), Mirkoeilcane (Sanremo 2018 e Targa Tenco Miglior Canzone dell’anno 2018), Claudia Crabuzza (Targa Tenco Migliore album in dialetto 2019), Francesca Incudine (Targa Tenco Migliore album in dialetto 2018).

Ospite d’onore della manifestazione sarà Gennaro de Rosa, presidente e direttore artistico di «Musica Contro le Mafie», associazione della rete di Libera (associazioni, nomi e numeri contro le mafie) che da anni, attraverso la musica e i musicisti, porta avanti un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza attiva e responsabile. Promuove, sviluppa e diffonde la cultura della “legalità” (non come fine ma come mezzo per il raggiungimento della giustizia) attraverso attività legate al mondo dello spettacolo e degli artisti che operano in tutto il mondo. A chiudere la 16° edizione sarà Giorgio Canali & RossoSolo, chitarrista, cantautore, produttore discografico e ingegnere del suono italiano. È infatti come tecnico del suono che arriva a collaborare con i Litfiba verso la seconda metà degli anni ottanta. L’incontro con Gianni Maroccolo, bassista del gruppo fiorentino, segna l’inizio di una collaborazione che dura negli anni, dalle produzioni di Beau Geste, Timoria, CCCP, alla partecipazione come musicista ad «Epica Etica Etnica Pathos», ultimo album del gruppo emiliano e punto di partenza di tutti i successivi progetti assieme a Ferretti, Zamboni, Magnelli, Di Marco e lo stesso Maroccolo, ovvero CSI, PGR e post-CSI. Pendolare instancabile fra Italia e Francia, parallelamente alla nascita e alla crescita dei CSI, vive per cinque anni l’avventura Noir Désir, in qualità di tecnico del suono live e studio della band transalpina maturando una sensibilità musicale che lo riporta alle origini del punk e del rock senza fronzoli.