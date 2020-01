Sono 10 le persone rimaste ferite in provincia di Salerno la scorsa notte per i botti di Capodanno. Nessuno di loro, fa sapere la Questura, è in gravi condizioni e sono già stati tutti dimessi dai vari ospedali del Salernitano. Tra di loro vi è anche una minorenne. I feriti hanno riportato lievi escoriazioni, uno è rimasto ferito a un orecchio per l'esplosione di un petardo. Rispetto allo scorso anno il bilancio della 'guerra dei bottì è aumentato: nel 2019 erano stati 8 i feriti, tre dei quali in modo grave. © RIPRODUZIONE RISERVATA