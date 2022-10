Si appropria di 20mila bottiglie di amaro, poi ne denuncia il furto: accuse prescritte

NOCERA INFERIORE. Era accusato di aver rubato circa 20mila bottiglie di amaro per un danno economico di oltre 100mila euro, la prescrizione cancella il processo per un camionista di Nocera Inferiore. Questa la sentenza del giudice monocratico del tribunale, al termine di un processo iniziato nel 2014 ma con denuncia presentata circa 10 anni fa.

L’uomo, secondo la pubblica accusa, prelevò il carico di liquori nel Nord Italia e non l’avrebbe fatto giungere a destinazione, fingendo un furto mentre si era fermato invece nei pressi di un’area di servizio a riposarsi lontano dal proprio mezzo di trasporto.

Furono le indagini dei carabinieri a scoprire che in realtà quel carico non era stato mai spostato e che grazie ad alcune testimonianze, l’uomo si sarebbe fermato in una strada adiacente all’autostrada che conduce in Campania dal Nord Italia, dove avrebbe caricato la merce su un altro mezzo e l’avrebbe successivamente fatta sparire (forse con la complicità di qualcun altro mai emerso nel processo. Probabilmente, per venderla a pezzi stracciati sul mercato nero.

Lui stesso presentò denuncia del furto avvertendo l’azienda che gli aveva commissionato il ritiro della merce, destinata a diversi supermercati del salernitano tramite un grande distributore. L'uomo fu poi denunciato a piede libero. Dopo nove anni, il processo è andato prescritto.