Al via il processo sul presunto riciclaggio nel mondo del by night salernitano. Ieri, davanti alla prima sezione penale (collegio presieduto dal giudice Diograzia) del Tribunale di Salerno, è iniziato il dibattimento a carico dei 24 imputati tra imprenditori nel settore della ristorazione e locali pubblici della movida, prestanome e professionisti, con alcune questioni preliminari come la tardività dell’iscrizione e l’inutilizzabilità degli atti d’indagine successivi al 2021 (formulata dall’avvocato Michele Tedesco, per conto di Enzo Bove, eccependo l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche) mentre l’avvocato Giovanni Falci (in difesa di Vincenzo Casciello) ha eccepito la nullità del decreto che dispone il giudizio per nullità dell’imputazione, vaghezza e indeterminatezza della stessa. Il tribunale si è riservato sulle questioni sollevante dai due difensori, rinviando il proseguimento del processo dopo la pausa estiva. Secondo le accuse, il gruppo di imprenditori composto da Enzo Bove, Mimmo Zeno, Massimo Sileo e Carmine Del Regno, con l’aiuto professionale dei commercialisti Antonio Libretti e Donato Pasqualucci, avrebbero intestato fittiziamente le società che controllavano bar, ristoranti e supermercati a prestanome per eludere i controlli patrimoniali. Inoltre, sempre secondo le accuse, tra le società che gestivano i locali c’erano flussi di denaro che servivano a mascherare i guadagni.

La procura ha contestato accuse che vanno a vario titolo dall’associazione a delinquere al trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio ed autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, truffa ai danni dello Stato, violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal codice antimafia.