Bracigliano celebra la sua ciliegia, prima festa col marchio Igp

Tra perdite e difficoltà per la funesta primavera 2023, piovosa e fredda, Bracigliano si rialza insieme ai numerosi produttori del territorio, e risponde attivamente con la Festa della Ciliegia di Bracigliano presso lo storico Palazzo De Simone. E lo fa rilanciandosi sul palcoscenico italiano con la 17esima Festa nazionale Città delle Ciliegie, in cooperazione con l’Associazione nazionale Città delle Ciliegie, anche in virtù del recente e prestigioso riconoscimento del marchio di qualità Igp.

«Una soddisfazione per noi - le parole del primo cittadino di Bracigliano, Giovanni Iuliano - perché quest’anno possiamo utilizzare il nostro marchio Igp riconosciuto ufficialmente dall’Unione Europea il 7 dicembre scorso. La manifestazione sarà anche l’occasione per riprendere la degustazione di prodotti enogastronomici del territorio all’intero di un percorso iniziato lo scorso 15 aprile, che ha celebrato la fioritura dei ciliegi, che proseguirà il 22 e 23 giugno con la conferenza di presentazione dell’evento, la premiazione del contest fotografico Bracigliano in fiore, ed i percorsi degustativi, per culminare, la mattina del 24, con la premiazione della XXIV edizione del Concorso nazionale Ciliegie d’Italia dove sarà all’opera di una commissione di esperti assaggiatori l’individuazione del miglior prodotto cerasicolo nazionale». «Non solo ciliegie - sottolinea Patrizia Botta, assessore agli Eventi e Manifestazioni del comune salernitano - ma anche il pane, il mascuotto, l’olio, il miele ed i salumi sono cooprotagonisti in questa festa. La festa della ciliegia di Bracigliano deve essere un'opportunità per rilanciare l'economia del paese e promuovere le nostre eccellenze gastronomiche». «Un percorso di sviluppo e promozione di tutto il territorio campano che si riaccende a partire proprio dai piccoli Comuni, con iniziative culturali per la scoperta turistica dei Borghi anche grazie alla partecipazione delle comunità e delle aziende agro-alimentari» continua la destination manager Borghi, Mafalda Inglese, My Fair s.r.l.

organizzatrice del percorso di promozione Pane, Musica e Ceras di Bracigliano.